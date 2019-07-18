Судьба ракетного крейсера наглядно показывает участь самой Украины

Взгляд
18 июля, четверг  |  Последнее обновление — 19:43  |  vz.ru
Разделы

Рубль в августе ждет серьезное испытание

Что ждет рубль к концу годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Первое полугодие было для российской валюты прекрасным. Рубль показал лучшую динамику среди всех мировых валют, чего мало кто ожидал в начале года. Однако теперь ему угрожают настоящим обвалом до 70 рублей за доллар. И основания для столь негативного прогноза, увы, есть. Подробности...
Перейти а раздел…

В Грузии проснулся разум

Таких людей, как Иванишвили, обычно называют «серыми кардиналами», «кукловодами» и «реальными хозяевами страны»Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Самый влиятельный человек в грузинской политике – миллиардер Бидзина Иванишвили – наконец-то озвучил свою оценку антироссийской истерики в Тбилиси и матерной брани в адрес президента РФ. Эта оценка не понравится в Грузии очень и очень многим. Но потерпеть придется: грузины сами довели ситуацию до того, что Россия влияет на их жизнь гораздо больше, чем хотела бы. Подробности...
Перейти а раздел…

Родительский долг стал уголовно наказуемым

Для облегчения страданий Мише Абакумову нужно лекарство, которого официально нет в РоссииФото: facebook.com/lida.moniava
Семью часами допроса закончился для Елены Боголюбовой поход на почту за лекарством для тяжелобольного сына. Дела за контрабанду «запрещенного препарата», по всей видимости, уже не будет – ведь история женщины дошла до Кремля. Но случаи, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел, в России не новы. И ситуация пока никак не меняется.  Подробности...
Перейти а раздел…

Туркмения может стать новой проблемой России

Потенциально одна из самых богатых в мире стран Туркмения умудрилась скатиться до нищетыФото: Viktor Gritsuk/Russian Look/Global Look Press
На постсоветском пространстве может появиться новая горячая точка. Согласно британскому докладу, в стране ощущается острая нехватка продовольствия. Экономический кризис чреват активизацией в республике радикальных исламистов. В битву за богатую газом страну могут включиться и другие игроки. России же при неблагоприятном раскладе придется думать, как спасать оттуда русскоязычное население.  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Полузабытый юбилей забытой империи

Сергей Зацаринный, писатель
«Так проходит земная слава». Это изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, о которой слышали все, но мало кто знает что-либо кроме идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня ее образования. Подробности...

Крымская дорога как символ России

Андрей Бабицкий, журналист
Убогая инфраструктура, доставшаяся полуострову в наследство от украинской мачехи, тормозила его развитие. Сейчас Крым подтягивают до общероссийских стандартов, хотя, может быть, где-то поднимают планку чуть выше. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Хорошо тому живется, у кого одна нога

Максим Соколов, публицист
Председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал распад СССР счастливым событием не только для поляков, но также для русских, украинцев, грузин и всех остальных. Это либо какой-то особенный цинизм, либо запредельное малоумие. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем Франция обязана России

    Хозяин Грузии признал зависимость от России

    Какие исторические ценности потеряла Россия

      Перейти а раздел…

      Российские звезды показали свою старость

      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин поручил отменять штрафы из-за камер, установленных с нарушениями
              Захарова нашла проблему в идее Зеленского раздать паспорта этническим украинцамНа Крымском мосту уложили все рельсыРекордный спрос на недвижимость в Москве объяснили псевдопродажамиКононенко оценил страхи американского сенатора из-за российского FaceApp
              Газпром назвал сроки согласования Данией заявки по «Северному потоку – 2»Госдума изменила законы о шпионских устройствахДело о гибели Тымчука засекретили и расследуют как умышленное убийствоЭкс-глава НТВ захватил рынок марихуаны в США
              Украина ввела спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из РоссииТуристам пришли первые штрафы за неуплату курортного сбораВ СПЧ опровергли комментарий о поддержке однополой семьиКанделаки сделала вывод из истории унижения Кевина Спейси

              «только одного человека»


              Новый владелец «Рустави 2» уволил обещавшего мочиться в вино и «Боржоми» Гварамию

              «и так нет особых проблем»


              Российским украинцам не нужны предложенные Зеленским паспорта

              «Мы соседи»


              Экс-премьер Эстонии признал вину страны в кризисе отношений с Россией

              Видео

              антироссийская истерика


              В Грузии проснулся разум

              Экономический кризис


              Туркмения может стать новой проблемой России

              указ Путина


              Донбассу предоставили российское гражданство

              патриотический вопрос


              У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Атака на православие


              Сергей Худиев: Почему они нападают на Церковь

              Матушкина пропаганда


              Игорь Мальцев: Дяденьки, дайте денег на свободу слова

              Обидчивость как клиника


              Сергей Мардан: Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

              на ваш взгляд


              Как вы питаетесь на работе?

              Судьба ракетного крейсера наглядно показывает участь самой Украины

              Аграрная страна Украина наконец окончательно убедилась в том, что ракетные крейсера советского времени являются для нее лишь обузой   18 июля 2019, 19:19
              Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
              Текст: Виктор Сокирко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Ракетный крейсер «Украина», ржавеющий у причальной стенки Николаевского судостроительного завода с 1990 года, будет пущен на запчасти. Такое предложение украинскому президенту Владимиру Зеленскому высказал министр обороны страны Степан Полторак. Состояние этого потенциально грозного боевого корабля стало символом происходящего в целом на Украине.

              Украина так и не смогла распорядиться доставшимся от Советского Союза огромным «наследством» в виде кораблестроения, производства самолетов, сельхозтехники, автомобилей, электростанций и пр. Сейчас под «нож» пойдет так и не ставший гордостью страны крейсер дальней океанской зоны «Украина».

              Этот корабль был построен в Николаеве в последние годы советской власти, в 1984-1990 годах. Крейсер относится к проекту 1164 «Атлант» – классу кораблей, занимающих промежуточное положение между тяжелыми крейсерами и эсминцами. В их основные задачи входит уничтожение надводных кораблей противника любого ранга, борьба с подводными лодками, решение задач коллективной ПВО, поддержка высадки морского десанта и ряд других функций. «Украину» помимо прочего вооружения предполагалось оснастить морским вариантом ЗРК С-300 «Форт», а также 16 пусковыми установками для противокорабельных ракет «Вулкан». Родные «сестры» «Украины» есть в составе ВМФ РФ - «Москва» (Черноморский флот) и «Варяг» (Тихоокеанский флот).

              В 1993 году крейсер в состоянии 75-процентной готовности был выведен из состава ВМФ России и передан флоту Украины. На следующий год киевские власти прекратили достройку из-за недофинансирования. В 1998 году президент Кучма принял решение о возобновлении достройки, тогда же появились данные, что уровень готовности корабля составляет 95 процентов. Однако строительство так и не было завершено.

              В итоге крейсеру не пришлось бороздить не только просторы Мирового океана, но и Черного моря. На винты крейсера, по сути, не намотано ни одной морской мили. Это всего лишь ржавое уже корыто с газотурбинными установками, которые покрылись плесенью. Россия была готова купить этот корабль проекта 1164 (аналогичный крейсеру «Москва») в начале 2000-х за символичную сумму в миллион долларов, чтобы потом его достроить и дооборудовать, но киевские власти хотели тогда выручить за него гораздо больше. Потом, в 2011-м году, тогдашний министр обороны России Сердюков выражал готовность забрать крейсер «даром». Украина отказалась.

              Сейчас России «Украина» и даром не нужна – проще и дешевле построить новый корабль такого класса. Вряд ли найдется покупатель на «Украину» и в какой-то другой стране.

              Судьба крейсера была предрешена давно. Решение о демилитаризации этого корабля, предполагающей снятие всего вооружения и последующую его продажу, было принято президентом Петром Порошенко еще в 2016 году. Но корабль и далее пылился у причальной стенки Николаевского корабельного завода. При всех расходах на его содержание он использовался лишь как музей, который можно назвать разве что, как «музей убитого флота Украины». После неоднократных запросов о финансировании военные от него отказались окончательно, предоставив решать судьбу крейсера (вернее, того, что от него осталось) судостроителям Николаевского завода. Теперь «Украину» отправляет на списание президент Зеленский.

              Осталось напомнить немного о судьбе украинского судостроения в целом. Николаевский судостроительный завод имени 61-го коммунара, известный еще как судостроительный завод №445, имеет давнюю историю. Он был заложен еще в 1787 году и за свою историю спустил на воду сотни судов и кораблей. В советские времена здесь «клепали» практически все большие противолодочные корабли (БПК), в том числе проекта 61. В довоенные годы, перед Великой Отечественной, николаевские судостроители производили легендарные «Щуки» – дизельные подводные лодки проекта «Щ». Практически весь советский рыболовный флот, который бороздил акватории Тихого и Атлантического океанов, Балтики, Черного моря – тоже был оснащен траулерами николаевского производства.

              Объективно говоря, суверенная Украина в виде николаевских судостроительных верфей получила огромный военно-промышленный комплекс. Даже сейчас в мире нет ничего подобного, и сравниться с николаевскими судозаводами периода СССР могла только гигантская южнокорейская верфь Hyundai Heavy Industries Ulsan Shipyard.

              Ирония судьбы в том, что судостроительный кластер в Николаеве создавался в рамках развития Новороссии, после того, как Российская Империя утвердилась в Северном Причерноморье, в Крыму, и Восточном Причерноморье. То есть это был изначально русский имперский проект. Естественно, что осилить его могла только империя. Во времена СССР судостроение бурно развивалось.

              Как Украина этим воспользовалась? Да никак. Разворовали, что-то порезали и продали на металлолом, что-то просто бросили ржаветь и гнить. Корабелы разбежались, КБ закрылись... В ходе олигархического «дербана» Украины начали хаотично и стремительно меняться владельцы судостроительных заводов. Иностранные инвесторы ударились в бегство. Украинские силовики вынуждали их продавать свои доли в николаевских верфях, либо отказываться от их приобретения.

              В итоге Николаевский Черноморский судостроительный завод, бриллиант в короне советского кораблестроения, был доведен до банкротства. Оказалось, что привести в упадок можно даже такое отлаженное и, главное, некогда прибыльное производство – и нынешняя история с «Украиной» наглядно демонстрирует ситуацию на самой Украине.

              Величайшие технические достижения человеческой цивилизации - ракетные крейсера, авиационная, автомобильная и танковая промышленность, радиоэлектроника и многое другое - все это наследие огромной империи оказалось бессмысленным и слишком дорогим удовольствием для второразрядной державы, которая зарабатывает на экспорте кукурузы.

              Теперь же можно сказать, и что флота как такового у Украины нет. Ни военного, ни гражданского. И, скажем, Черноморское морское пароходство, которое имело до 1991 года 227 судов, на сегодняшний день ужалось до единственного судна.

              Не лучше ситуация с ВМС – флагман «Гетман Сагайдачный» это бывший советский пограничный сторожевик. На тех же Николаевских судоверфях с 2005 года строят (вернее, не строят) первый украинский корвет «Владимир Великий», степень готовности корабля не дотягивает и до 50 процентов. Крейсер «Украина», практически готовый, тоже так и не смогли достроить из-за отсутствия финансирования. Командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко говорит, что военному судостроению грозит «точка невозврата».

              «Есть такая украинская присказка, которая в переводе звучит: если не съем, то надкушу, – с долей иронии говорит газете ВЗГЛЯД экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. – Так и с крейсером «Украина» у них получилось – ни достроить не смогли, ни продать вовремя не захотели.

              Это говорит о слабости государства, которое не только новый корабль построить не может, но и довести до ума что-то уже начатое не в состоянии. Думаю, что в нынешней ситуации корабль банально продадут на металлолом, ни на что другое он уже непригоден. Но России эта груда железа, тем более ржавого, вовсе не нужна».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............