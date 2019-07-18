Судьба ракетного крейсера наглядно показывает участь самой Украины

Ракетный крейсер «Украина», ржавеющий у причальной стенки Николаевского судостроительного завода с 1990 года, будет пущен на запчасти. Такое предложение украинскому президенту Владимиру Зеленскому высказал министр обороны страны Степан Полторак. Состояние этого потенциально грозного боевого корабля стало символом происходящего в целом на Украине.

Украина так и не смогла распорядиться доставшимся от Советского Союза огромным «наследством» в виде кораблестроения, производства самолетов, сельхозтехники, автомобилей, электростанций и пр. Сейчас под «нож» пойдет так и не ставший гордостью страны крейсер дальней океанской зоны «Украина».

Этот корабль был построен в Николаеве в последние годы советской власти, в 1984-1990 годах. Крейсер относится к проекту 1164 «Атлант» – классу кораблей, занимающих промежуточное положение между тяжелыми крейсерами и эсминцами. В их основные задачи входит уничтожение надводных кораблей противника любого ранга, борьба с подводными лодками, решение задач коллективной ПВО, поддержка высадки морского десанта и ряд других функций. «Украину» помимо прочего вооружения предполагалось оснастить морским вариантом ЗРК С-300 «Форт», а также 16 пусковыми установками для противокорабельных ракет «Вулкан». Родные «сестры» «Украины» есть в составе ВМФ РФ - «Москва» (Черноморский флот) и «Варяг» (Тихоокеанский флот).

В 1993 году крейсер в состоянии 75-процентной готовности был выведен из состава ВМФ России и передан флоту Украины. На следующий год киевские власти прекратили достройку из-за недофинансирования. В 1998 году президент Кучма принял решение о возобновлении достройки, тогда же появились данные, что уровень готовности корабля составляет 95 процентов. Однако строительство так и не было завершено.

В итоге крейсеру не пришлось бороздить не только просторы Мирового океана, но и Черного моря. На винты крейсера, по сути, не намотано ни одной морской мили. Это всего лишь ржавое уже корыто с газотурбинными установками, которые покрылись плесенью. Россия была готова купить этот корабль проекта 1164 (аналогичный крейсеру «Москва») в начале 2000-х за символичную сумму в миллион долларов, чтобы потом его достроить и дооборудовать, но киевские власти хотели тогда выручить за него гораздо больше. Потом, в 2011-м году, тогдашний министр обороны России Сердюков выражал готовность забрать крейсер «даром». Украина отказалась.

Сейчас России «Украина» и даром не нужна – проще и дешевле построить новый корабль такого класса. Вряд ли найдется покупатель на «Украину» и в какой-то другой стране.

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Судьба крейсера была предрешена давно. Решение о демилитаризации этого корабля, предполагающей снятие всего вооружения и последующую его продажу, было принято президентом Петром Порошенко еще в 2016 году. Но корабль и далее пылился у причальной стенки Николаевского корабельного завода. При всех расходах на его содержание он использовался лишь как музей, который можно назвать разве что, как «музей убитого флота Украины». После неоднократных запросов о финансировании военные от него отказались окончательно, предоставив решать судьбу крейсера (вернее, того, что от него осталось) судостроителям Николаевского завода. Теперь «Украину» отправляет на списание президент Зеленский.

Осталось напомнить немного о судьбе украинского судостроения в целом. Николаевский судостроительный завод имени 61-го коммунара, известный еще как судостроительный завод №445, имеет давнюю историю. Он был заложен еще в 1787 году и за свою историю спустил на воду сотни судов и кораблей. В советские времена здесь «клепали» практически все большие противолодочные корабли (БПК), в том числе проекта 61. В довоенные годы, перед Великой Отечественной, николаевские судостроители производили легендарные «Щуки» – дизельные подводные лодки проекта «Щ». Практически весь советский рыболовный флот, который бороздил акватории Тихого и Атлантического океанов, Балтики, Черного моря – тоже был оснащен траулерами николаевского производства.

Объективно говоря, суверенная Украина в виде николаевских судостроительных верфей получила огромный военно-промышленный комплекс. Даже сейчас в мире нет ничего подобного, и сравниться с николаевскими судозаводами периода СССР могла только гигантская южнокорейская верфь Hyundai Heavy Industries Ulsan Shipyard.

Ирония судьбы в том, что судостроительный кластер в Николаеве создавался в рамках развития Новороссии, после того, как Российская Империя утвердилась в Северном Причерноморье, в Крыму, и Восточном Причерноморье. То есть это был изначально русский имперский проект. Естественно, что осилить его могла только империя. Во времена СССР судостроение бурно развивалось.

Как Украина этим воспользовалась? Да никак. Разворовали, что-то порезали и продали на металлолом, что-то просто бросили ржаветь и гнить. Корабелы разбежались, КБ закрылись... В ходе олигархического «дербана» Украины начали хаотично и стремительно меняться владельцы судостроительных заводов. Иностранные инвесторы ударились в бегство. Украинские силовики вынуждали их продавать свои доли в николаевских верфях, либо отказываться от их приобретения.

В итоге Николаевский Черноморский судостроительный завод, бриллиант в короне советского кораблестроения, был доведен до банкротства. Оказалось, что привести в упадок можно даже такое отлаженное и, главное, некогда прибыльное производство – и нынешняя история с «Украиной» наглядно демонстрирует ситуацию на самой Украине.

Величайшие технические достижения человеческой цивилизации - ракетные крейсера, авиационная, автомобильная и танковая промышленность, радиоэлектроника и многое другое - все это наследие огромной империи оказалось бессмысленным и слишком дорогим удовольствием для второразрядной державы, которая зарабатывает на экспорте кукурузы.

Теперь же можно сказать, и что флота как такового у Украины нет. Ни военного, ни гражданского. И, скажем, Черноморское морское пароходство, которое имело до 1991 года 227 судов, на сегодняшний день ужалось до единственного судна.

Не лучше ситуация с ВМС – флагман «Гетман Сагайдачный» это бывший советский пограничный сторожевик. На тех же Николаевских судоверфях с 2005 года строят (вернее, не строят) первый украинский корвет «Владимир Великий», степень готовности корабля не дотягивает и до 50 процентов. Крейсер «Украина», практически готовый, тоже так и не смогли достроить из-за отсутствия финансирования. Командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко говорит, что военному судостроению грозит «точка невозврата».

«Есть такая украинская присказка, которая в переводе звучит: если не съем, то надкушу, – с долей иронии говорит газете ВЗГЛЯД экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. – Так и с крейсером «Украина» у них получилось – ни достроить не смогли, ни продать вовремя не захотели.

Это говорит о слабости государства, которое не только новый корабль построить не может, но и довести до ума что-то уже начатое не в состоянии. Думаю, что в нынешней ситуации корабль банально продадут на металлолом, ни на что другое он уже непригоден. Но России эта груда железа, тем более ржавого, вовсе не нужна».