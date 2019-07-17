Полторак предложил Зеленскому разобрать ракетный крейсер «Украина»

Министр обороны Украины Степан Полторак обратился с предложением к президенту Владимиру Зеленскому частично демонтировать ракетный крейсер «Украина», стоящий на Николаевском судостроительном заводе.

«Он (крейсер) сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию... Задачи, которые возложены на данный крейсер: сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких на Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризировать», – сказал Полторак Зеленскому, передает «Сегодня».

Глава оборонного ведомства добавил, что еще действующее оборудование крейсера можно применить в качестве деталей для судов, которые стоят на вооружении. Полторак сказал президенту, что нужно вынести на заседание правительства вопрос о демилитаризации судна.

Ракетный крейсер «Украина» спустили на воду еще в 1992 году, однако судно осталось стоять на территории Николаевского судостроительного завода. Возведение корабля долгие годы было заморожено на стадии готовности 95%. Завершить строительство планировалось в 1994 году.

Крейсер должен был быть оснащен зенитным ракетным комплексом среднего радиуса действия C-300Ф «Форт», расчетная скорость хода судна была 32 узла, дальность плавания – свыше 7 тыс. морских миль, экипаж корабля должны были составить 500 человек.

В декабре 2017 года минобороны Украины заявило, что достраивать крейсер «Украина» для вооруженных сил страны нецелесообразно. В 2018 году в Раде заявляли, что в ситуации с ракетным крейсером «Украина» нет «никакого позитивного выхода», а украинские вооруженные силы «не могут позволить себе корабль такого значительного класса».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в последние годы на Николаевском судостроительном заводе вместо производства современной военной техники освоили изготовление печек-буржуек для ВСУ.

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