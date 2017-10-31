В Раде признались в невозможности вооружить крейсер «Украина» без России

В ситуации с ракетным крейсером «Украина» нет «никакого позитивного выхода», украинские вооруженные силы «не могут позволить себе корабль такого значительного класса», заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник.

Он признал, что корабль «существенно бы усилил способность» Украины в Черном море. При этом депутат отметил, что даже если бы удалось найти деньги на крейсер, то вооружать его все равно нечем: «У нас нет ни систем наблюдения управления, ни систем управления огнем, ни средств поражения ракет, которые должны быть установлены. То есть это предпочтительно противокорабельные ракеты».

Винник отметил, что нет украинских систем ПВО, а после разрыва отношений с Россией «контакт в этом направлении» прекращен. Корабль «был построен под установленные экс-советские системы поражения, оружия, управления огнем и так далее», пояснил депутат, подчеркнув, что на крейсер теперь нельзя поставить европейские или американские вооружения, пишет «Преступности.net».

Также Винник заявил, что из крейсера «сделать баржу не получится», он не понимает, что имеется в виду при разговорах о некой «демилитаризации» корабля. Если речь идет о том, чтобы снять все оборудование военного назначения, «его там де-факто нет».

«То, что там есть, имеет сомнительную перспективу именно в военном контексте», – сказал депутат Рады.

Год назад сообщалось, что госпредприятие «Николаевский судостроительный завод» (входит в Укроборонпром) остановило работу в связи с прекращением финансирования работ по содержанию крейсера «Украина», счета предприятия арестованы, долги по зарплате – 58 млн гривен (2,2 млн долларов).