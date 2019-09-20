Детский сад в Башкирии отказался принимать ребенка с деформацией черепа

Детский сад в Башкирии отказался принимать двухлетнюю девочку с деформацией костей черепа, так как она якобы «распугает всех воспитанников», сообщают СМИ.

Чиновники разрешили ребенку посещать учреждение только после того, как будет проведена операция, передает НТВ.

«Для начала нужно операцию сделать, чтобы она играла, могла в садик ходить, как обычный ребенок», – пояснила мать девочки Светлана Захарова.

У девочки помимо деформации костей черепа сросшиеся пальцы на руках и ногах, из-за чего якобы ей нельзя ходить в детский сад. Врачи постоянно откладывают операцию, при этом чем раньше будет проведено хирургическое вмешательство, тем быстрее ребенок научится писать, рисовать и держать ложку, отмечает телеканал.

«Там у них такая катавасия. Не поймешь – в Уфу, в Оренбург, в Москву. У нас такие врачи. Обманывают, наверное. Говорили, будем операцию делать, и замолчали насчет этого», – сказал дед девочки Сергей Михайлов.

Также чиновники отказывают девочке в оформлении инвалидности, поэтому мать не может получить льготные выплаты, поясняет телеканал.

Глава региона Радий Хабиров во «ВКонтакте» сообщил, что после огласки истории чиновники собрали комиссию и съездили к семье, где живет ребенок.

«[Чиновники] рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме», – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что будет лично следить за дальнейшей судьбой ребенка.