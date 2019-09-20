Завершена сборка центрального блока ракеты США для полетов на Луну

Американское космическое агентство НАСА завершило сборку центрального блока тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которую планируют использовать для отправки астронавтов на Луну.

Специалисты присоединили к ракете последнюю, пятую часть центрального блока – двигательный отсек, передает ТАСС.

«В ближайшее время там будут установлены четыре двигателя RS-25. Теперь специалисты ведомства проведут заключительные испытания авионики и силовой установки», – отметила руководитель процесса сборки SLS Джули Басслер.

Ранее сообщалось, что сборку тяжелой ракеты Space Launch System планируется завершить к концу 2019 года.

По словам главы НАСА Джеймса Брайденстайна, на данном этапе сборка ракеты завершена на 90%, после завершения сборки запланированы испытания аппарата.

Напомним, в НАСА заявляли, что первый запуск корабля Orion («Орион») с экипажем запланирован на 2023 год, а тестовый запуск SLS намечен на 2020 год.

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