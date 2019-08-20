Американскую ракету для отправки астронавтов на Луну пообещали собрать к концу года

К концу 2019 года планируется завершить сборку тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которая будет использоваться США для отправки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis («Артемида»).

«Space Launch System, самая мощная в мире ракета, на которой американские астронавты отправятся на Луну, будет полностью собрана к концу этого года», – заявил вице-президент США Майкл Пенс на заседании Национального космического совета, передает ТАСС.

По словам главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймса Брайденстайна, на данном этапе сборка ракеты завершена на 90%, после завершения сборки запланированы испытания аппарата.



Ранее НАСА заявляло, что первый запуск корабля Orion («Орион») с экипажем запланирован на 2023 год, а тестовый запуск SLS намечен на 2020 год, однако конкретных дат НАСА не называет.