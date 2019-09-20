Политолог рассказал об эффективности «школы губернаторов»

«Школа губернаторов» проявила себя максимально эффективно. Практически все ее выпускники одержали победы в предвыборных кампаниях», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя вступление в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Если говорить конкретно про главу региона Алексея Текслера, то он столкнулся с непростой ситуацией в области накануне старта выборной кампании. Ему пришлось принять очень серьезные вызовы, в том числе конфликт местных элит, проблемы экономики, социальной сферы, промышленности», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«И Текслер продемонстрировал очень высокий класс управления и ведения предвыборной кампании. Ситуация у него не вышла из-под контроля, поэтому результат голосования избирателей абсолютно заслуженный. Что касается «школы губернаторов», то тут прямая связь – опыт, приобретенный там, Текслер успешно и эффективно использовал в своей предвыборной кампании», – заключил политолог.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.Текслер – выпускник первого потока «школы губернаторов».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, врио главы Челябинской области, самовыдвиженец Алексей Текслер набрал 69,31% голосов на выборах губернатора региона. 20 сентября он официально вступил в должность.

Единый день голосования прошел в 85 регионах России 8 сентября. В общей сложности состоялось более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что свежеизбранные губернаторы создали «эффект надежды».