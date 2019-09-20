Избиение пассажира водителем автобуса в Казани попало на видео

В Сети появилось видео избиения водителем городского автобуса в Казани пассажира.

Как пишет «Вечерняя Казань», дракой закончилась разборка водителя автобуса 28-го маршрута с пассажиром. Инцидент произошел на остановке «Парк Горького». Сообщается, что конфликт произошел из-за неоплаченного проезда.

При этом пассажир сначала оскорблял водителя, а потом накинулся на него. Завязалась драка, закончившаяся не в пользу пассажира.

На видео попала уже концовка потасовки, в ходе которой водитель пытался успокоить пассажира.

«Когда мечтал стать бойцом UFC, но стал водителем краснобуса», – написал один из пользователей в комментарии под видео.

Напомним, ранее в Хабаровске мужчина, находившийся за рулем автобуса, едва не избил пассажира нунчаками, видео инцидента появилось в Cети.