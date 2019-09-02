Аппарату на орбите пришлось уворачиваться от спутника Маска

Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus произвел маневр, чтобы избежать столкновения с аппаратом из группировки Starlink компании SpaceX бизнесмена Илона Маска, об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Aeolus задействовал двигатели и передвинулся на более высокую орбиту, сообщили в ЕКА, маневр был произведен впервые в истории агентства, передает РИА «Новости».

В июне сообщалось, что SpaceX в рамках миссии Starlink потеряла три спутника из 60, запущенных на орбиту Земли.