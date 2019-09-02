Россия и Иран проведут совместные морские учения

В Индийском океане пройдут совместные российско-иранские учения, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы будем проводить совместные с Россией военные учения в Индийском океане. Может, другие страны тоже будут заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этим учениям», – передает слова Зарифа ТАСС.

В конце июля Россия и Иран договорились расширить военное сотрудничество. Командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади также сообщал, что в будущем могут пройти совместные военно-морские учения двух стран в районе Ормузского пролива.