Названо количество выпускников вузов, работающих не по специальности

Исследование, проведенное компанией HeadHunter, показало, что более 40% выпускников вузов, не работают по специальности из-за низкой зарплаты.

«Среди работающих соискателей, получивших высшее образование, 41% – работают не по специальности. Выше всего эта доля в сфере продаж (70%) и среди административного персонала (64%)», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Среди респондентов с высшим образованием, поменявших професиию, 54% пытались работать по специальности, но затем бросили, 45% респондентов переставали работать по специальности из-за низкой зарплаты, а 37% даже не начинали трудиться в своей сфере. При этом, каждый третий респондент-соискатель лишь отчасти доволен своим высшим образованием.

Лишь 13% опрошенных заявили, не получали высшее образование и не собираются получать его в будущем, причем треть из них составляют представители рабочего персонала.

«52% соискателей, не имеющих диплома и не планирующих его получать, сразу после школы решили получать среднее специальное образование. 38% – сразу начали работать. 45% сходятся во мнении, что диплом о высшем образовании не гарантирует успешного трудоустройства, еще 44% – что это пустая трата времени, и всему можно научиться на работе», – говорится в исследовании.

Напомним, 28 августа партнер компании BCG Антон Степаненко на презентации международного исследования глoбальных вызовов на рынке человеческого капитала заявил, что более 1,3 млрд человек в мире выполняют работу, не имея необходимой для этого квалификации. В России таких работников – почти 34 миллиона.