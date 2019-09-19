Депутат Рады заявил о «формуле Зеленского» по Донбассу

Формула президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию в Донбассе не предусматривает изменений в конституцию относительно статуса территорий, неподконтрольных Киеву, заявил депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Богдан Яременко.

«Нет изменениям в конституцию относительно «особого статуса ОРДЛО» (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) – и это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в конституцию прикрылись телами нацгвардейцев», – передает его слова РИА «Новости».

По формуле украинского президента, выборы и остальные элементы политической части Минских договоренностей состоятся только после прекращения огня, отвода войск и обмена удерживаемыми, а выборы в органы местной власти должны пройти на основе единого закона одновременно на всей территории Украины и на неподконтрольной территории после достижения условий безопасности.

«Это переговорная позиция Украины», – заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что делегация Украины в Минске проигнорировала указания президента Украины Владимира Зеленского, не стала подписывать «формулу Штайнмайера».

Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что таким образом поставлен под угрозу саммит «нормандской четверки». В Кремле указали, что это противоречит прежним договоренностям.