Украина решила засудить крымских журналистов за участие в совещании ОБСЕ

Прокуратура Украины возбудила дело против крымских журналистов, которые выехали с территории Крыма для участия в совещании ОБСЕ в Варшаве, сообщил «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич.

«Прокуратура... зарегистрировала уголовное производство (дело) по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда с временно оккупированной территории... с целью участия в ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве», – сообщил Кориневич в Facebook.

При этом, кто именно фигурирует в деле, не сообщается. Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по обращению Кориневича. Расследованием займется служба безопасности Украины, говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка получения журналистами визы для въезда на территорию Евросоюза и включения их в состав официальной делегации России.

Напомним, в Варшаве проходит двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека. Украинская делегация дважды попыталась лишить слова журналистку из Крыма на заседании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека, однако модератор позволил ей выступить.

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