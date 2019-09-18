Помпео попытался оправдать провал американских систем ПВО в Саудовской Аравии

Глава Госдепа США Майк Помпео прокомментировал провал саудовской системы ПВО, в которую входят и американские противоракетные комплексы.

Помпео заявил, что во всем мире «системы ПВО работают с переменным успехом». По его словам, «даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают» цели, передает РИА «Новости».

Он в очередной раз обвинил Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты.

На Ближнем Востоке Эр-Рияд является основным покупателем произведенных в США вооружений.

Напомним, Саудовская Аравия заявила, что для нападения на нефтяные объекты страны были использованы 18 БПЛА и семь крылатых ракет.