Снижение ставки не уберегло ФРС от гнева Трампа

Глава американского государства Дональд Трамп, который не раз призывал ФРС США снизить базовую процентную ставку, остался недоволен, когда регулятор сделал это.

В Twitter президент США раскритиковал ФРС и ее руководителя Джерома Пауэлла, заявив, что ведомство опять «потерпело неудачу». По мнению Трампа, ФРС действует «ужасно», регулятору не хватает «духа, смысла, видения».

Финрегулятор решил снизить базовую процентную ставку второй раз за год. Ставка снижается на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, передает ТАСС.

ФРС объясняет свое решение международной обстановкой и слабой инфляцией. Регулятор полагает, что его действия будут способствовать приближению инфляции к целевому уровню в 2%, тпередает РИА «Новости».

За снижение ставки проголосовали семеро из 10 представителей ФРС, включая Пауэлла.

Глава ФРС заявил, что его ведомство может продолжать снижать ставку долгое время, если рост американской экономики прекратится, но регулятор не думает, что возникнет такая необходимость.

Напомним, Трамп не раз призывал ФРС снизить базовую процентную ставку. Он называл ФРС главной проблемой США и заявлял, что не станет останавливать Пауэлла, реши тот уволиться.