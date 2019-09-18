Путин пообещал поддержку работающему с Роскосмосом стартапу

Президент Владимир Путин пообещал помочь стартапу, который работает с Роскосмосом и Минобороны, решить вопрос с бюрократическими барьерами и ускорить процедуру согласования проекта.

О сложностях начинающей компании, работающей над проектированием спутников, дополняющих классические большие спутники, главе государства рассказал один из участников встречи с технологическими предпринимателями и лидерами компаний Национальной технологической инициативы, передает ТАСС.

«От нас как от стартапа требуют: лицензия ФСБ, военная приемка, раскрытие обоснования стоимости продукта по требованиям «Агата». Мы не всегда можем выполнить требования, потому что мы маленькая компания: быстрая, умная, но маленькая. Эти барьеры мешают всем стартапам», – рассказал он.

Путин отметил необходимость работы над преодолением бюрократических барьеров. «Вы же сказали, что часть продукции не может быть экспортирована из США в другие страны. Я вас уверяю, там тоже достаточно много бюрократии. Они тоже на это постоянно жалуются. Но это не значит, что нам не нужно работать над преодолением бюрократических барьеров», – сказал президент.

«Я постараюсь сделать таким образом, чтобы все это было проанализировано на уровне правительства, и все мешающие для движения барьера были устранены. Но при этом нужно сохранить определенные требования и контроль», – добавил глава государства.

Путин попросил участника беседы изложить все предложения на бумаге, тот после встречи передал все бумаги специальному представителю президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Пескову.

«Здесь все изложено? А зачем вы ... давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия, это лишнее звено. Дима, отдай», – сказал Путин и забрал документы.

Ранее Путин поручил усилить поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе небольших высокотехнологичных компаний и стартапов.