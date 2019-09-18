Политологи указали на эффективность «школы губернаторов»

«Школа губернаторов» готовит эффективные кадры, а ее выпускники – главы Курганской и Оренбургской областей Вадим Шумков и Денис Паслер – готовы к политическим и экономическим вызовам, заявили российские политологи газете ВЗГЛЯД.

«Ошибка думать, что стать губернатором может любой. Так же, как не каждый может полететь в космос или стать хирургом. Чтобы быть эффективным губернатором, одного желания и любви к людям мало. Нужен определенный уровень знаний: как работает экономика, как организовать работу команды. В «школе губернаторов» этому уделяется особое внимание», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август.

«Шумков как раз получил такие знания, у него есть все навыки, возможности и инструменты. И когда губернатором становится выпускник этой «школы», эффективных результатов становится в разы больше. Шумков готов к политическим и экономическим вызовам», – продолжила эксперт.

Она отметила, что позитивно для региона и то, что не было второго тура выборов. Это говорит об однородности общественного мнения и уверенности в своем выборе.

«Люди избрали губернатора, скоро начнется большая работа. Они уже увидели, как работает Шумков. В соцсетях они оставляли хвалебные отзывы о том, как губернатор «почистил» Курган, в городе высадили цветы. Им было приятно, что можно жить так красиво, а подобные вещи согласовывать с гражданами. Будем надеяться, что и дальше будет такой подход – полной открытости и работы с жителями региона», – заключила политолог.

Говоря об управленческих особенностях еще одного вступившего в должность губернатора – Дениса Паслера, политолог из Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов заявил газете ВЗГЛЯД, что у главы Оренбургской области есть большой опыт работы на региональном уровне.

«Как мы помним, Паслер был председателем правительства Свердловской области, поэтому он хорошо чувствует региональную специфику средней полосы России, – отметил эксперт. – С другой стороны, у него есть высокая квалификация: он руководил крупной энергетической компанией и прошел «школу губернаторов» – программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе ВШГУ. Это помогло ему отточить компетенции, которые Паслер продемонстрировал в ходе избирательной кампании».

По мнению собеседника, Паслеру присуща одна из отличительных черт новой волны управленцев – максимальная открытость.

«Он все время находился в прямой коммуникации с населением. Составлял свое представление об Оренбургской области и тех проблемах, которые волнуют жителей, что называется не по бумажкам, а лично ездил и смотрел на все своими глазами, – напомнил Баширов. – Отдельного упоминания достойна та коммуникация, которую Паслер выстроил в социальных сетях. Было видно, что он понимает – для того, чтоб донести свою позицию, необходимо использовать не только традиционные средства массовой информации, но и те новые каналы, которые мы сейчас называем социальные медиа».

К особенностям предвыборной кампании будущего губернатора Оренбургской области политолог также отнес тот факт, что Паслер шел на выборы с программой, понятной избирателям и нацеленной на решение самых главных задач, стоящих перед руководством области.

«Поэтому неудивительно, что такой высокий процент жителей Оренбуржья его поддержал. Паслер говорил с людьми на том языке, который непривычен для многих губернаторов старой формации. Он, с одной стороны, проявлял жесткость к тем, кто занимается госуправлением и работает на муниципальном уровне, а с другой – оперативно реагировал на то, что слышал от населения», – подчеркнул Баширов.

«Часто говорят, что люди во власти должны понимать отличие административного языка от языка, на котором они общаются с населением. Денис Паслер продемонстрировал эти навыки. «И мне кажется, область получила губернатора, который придаст хороший импульс развитию региона», – добавил эксперт.

«Есть однобокий путь развития региона, основанный на газе и так далее. Паслер показал способность создать сбалансированную по своей структуре экономику. Это особенно важно с точки зрения молодежной политики, чтобы люди хотели оставаться жить в Оренбургской области. Кроме того, не стоит забывать, что регион находится в приграничной зоне. Здесь особенно важно, чтобы были сближены форматы экономик Казахстана и Оренбуржья. И чтобы это приграничное сотрудничество приносило обоюдную пользу», – резюмировал Марат Баширов.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. Состоялось более пяти тысяч выборов разного уровня. По итогам выборов в Курганской области губернатором региона стал Вадим Шумков, на выборах в Оренбургской области победил Денис Паслер.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.