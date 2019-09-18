Адвокат объяснил неудачную попытку ФСБ завербовать Сноудена

ФСБ пыталась завербовать Эдварда Сноудена в 2013 году, но он отказался, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Когда он прилетел, его попытались завербовать, но он отказался. Это его позиция – не сотрудничать ни с одной спецслужбой в мире», – передает РИА «Новости» слова адвоката. Он добавил также, что до обсуждения конкретных условий сотрудничества не дошло.

«О других попытках он мне не говорил, хотя у нас достаточно доверительные отношения», – сказал Кучерена.

Напомним, во вторник Сноуден заявил, что якобы получил предложение работать на российские спецслужбы сразу по прибытии в московский аэропорт Шереметьево в июне 2013 года.