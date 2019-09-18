В Москве в инспектора ДПС кинули гранату

На юго-востоке Москвы водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, бросил гранату в сотрудника ДПС, сообщили СМИ.

Как передает телеканал РЕН ТВ, подозреваемый на глазах у инспектора достал две гранаты и чеку. Одну из гранат инспектору удалось отобрать и отбросить на безопасное расстояние, вторую мужчина бросил под ноги сотруднику ДПС. После этого произошел взрыв.

В результате никто не пострадал, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Telegram-канад 112, граната оказалась не боевой и предназначалась для игры в страйкбол.

Напомним, в июне депутат-пранкер в Кирове кинул в полицейских муляж гранаты.