Пытавшийся задушить девочку в детсаду мужчина задержан в Хакасии

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство ребенка на территории детского сада в Черногорске, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Преступление было совершено в мае. Мужчина привел девочку на веранду детсада и начал душить. Его спугнули.

«Кропотливая работа по раскрытию тяжкого преступления велась более трех месяцев», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что по подозрении в совершении преступления задержан 38-летний местный житель.

После нападения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК «Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Ранее СК начал проверку после поступившей информации об избиении в Омске 16-летнего подростка-инвалида.