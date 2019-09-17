Космонавт Овчинин сделал нестандартный заказ на место посадки

Российский космонавт Алексей Овчинин, который 3 октября вернется с МКС после полугодичной экспедиции, заказал на место посадки персики и шашлык из баранины.

В Центре управления полетами у него спросили, что бы он хотел получить к месту посадки. «Персики и шашлык», – ответил Овчинин, передает РИА «Новости».

«Нестандартно ты мыслишь. А шашлык из чего?» – спросили у него в ЦУП.

«А что каждый раз стандартно-стандартно, надо когда-нибудь и нестандартно. Баранина, конечно», – ответил Овчинин.

Он вернется с МКС на корабле «Союз МС-12». Вместе с ним прилетят американец Ник Хейг и астронавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который попадет на МКС только 25 сентября на «Союзе МС-15».

Посадка состоится в 145 км от Жезказгана в 13.59 мск 3 октября.

Отметим, что Овчинин, в частности, участвовал во второй стыковке «Союза МС-14» с роботом Федором на борту.