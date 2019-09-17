Суд отменил штраф петербуржцу, выбившему полицейскому зуб на акции

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение в отношении Михаила Цакунова, который был приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей за то, что выбил зуб полицейскому на акции «Он нам не царь», сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В мае Цакунова признали виновным по части 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) и назначили ему штраф в 100 тыс. рублей. Адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман подал жалобу на этот приговор, суд ее удовлетворил и оправдал Цакунова. За ним признали право на реабилитацию, сообщает «Медиазона».

«Цакунов обратится в суд с требованием компенсировать моральный и иной вред, причиненный незаконным уголовным преследованием», – сказали в «Правозащите Открытки».

Его задержали вместе с друзьями 5 мая 2018 в Петербурге во время акции «Он нам не царь». По версии следствия, он выбил зуб полицейскому Александру Сухарукову, который задерживал его.

Сам полицейский в суде говорил, что Цакунов пытался убежать, поэтому он схватил участника акции сзади за куртку. Мужчины вместе упали. Обвиняемый, по словам полицейского, нанес ему «акцентированный, намеренный» удар по рту, после чего у него выпал зуб.

Изначально Цакунова обвиняли в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК), но в суде прокуратура попросила смягчить обвинение, переквалифицировав его на первую часть той же статьи. Сам Цакунов вину не признавал.