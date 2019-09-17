Джонсон и Меркель собрались найти ответ на удары по саудовским НПЗ

Премьер Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель договорились найти вместе с партнерами по всему миру общий ответ на атаки, которым подверглись предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, заявил представитель британского премьера.

Также стороны согласились с тем, что нужно снижать напряженность в регионе, вырабатывая общую позицию по Ирану, по мнению США, несущего ответственность за нападение, передает ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что есть угроза военного сценария после удара дронов по объектам в Саудовской Аравии.

В понедельник The Washington Post сообщал со ссылкой на официальные источники, что Белый дом рассматривает возможность применения военной силы в качестве ответа на атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.