Глава Sputnik Молдавия рассказал о предъявленном обвинении

Глава Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк сообщил, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры бизнесмена Илана Шора.

Новосадюк сообщил, что его обвинили в мошенничестве и отмывании денег через структуры сбежавшего из Молдавии бизнесмена Илана Шора. Он отметил, что на допросе, который длился около 50 минут, заявил о невиновности, передает РИА «Новости».

«Я был среди учредителей Unibank, там же – среди учредителей банка, которых было много, – был ещё и Петр Лучинский (бывший президент Молдавии). Моя роль там была в участии и голосовании на общем собрании», – добавил он.

Глава Sputnik Молдавия рассказал также, что утром в его доме провели обыск, был изъят мобильный телефон.

Новосадюка отпустили под подписку о невыезде на 60 дней с возможностью выезда после уведомления властей.

Ранее стало известно, что в Кишиневе задержали главу агентства Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка.

Прокуратура страны сообщила о начале следственных действий в отношении Новосадюка.