В отношении главы Sputnik Молдавия начались следственные действия в Кишиневе

В Кишиневе задержали главу агентства Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка, его статус пока не известен, отметили в пресс-службе издания. Прокуратура Молдавии сообщила о начале следственных действий в отношении Новосадюка.

В пресс-службе сообщили, что «в Кишиневе задержан глава Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк», его правовой статус выясняется, передает РИА «Новости».

Тем временем прокуратура Молдавии сообщила, что в отношении Новосадюка проводятся следственные действия.

Молдавское сетевое издание «Блокнот» сообщает, что Новосадок задержан сотрудниками национального антикоррупционного центра республики. Его подозревают в передаче взяток сотрудникам правоохранительных органов, а также в связях со сбежавшим из Молдавии бизнесменом Иланом Шором, осужденным по подозрению в хищении из банков страны 1 млрд евро, передает ТАСС.

Отмечается, что Новосадюк фигурирует в отчете международного агентства Kroll, которое расследовало банковское хищение вместе с арестованными накануне депутатами партии «Шор» Мариной Таубер и Региной Апостоловой.

Как сообщил в парламенте исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу, Таубер и Апостолова, являясь акционерами одного из банков, входили в преступную группу под руководством Шора.

В июне 2017 года он был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за участие в деле по выводу 1 млрд евро из трех молдавских банков («Банка де экономий», «Банка сочиалэ» и «Унибанк»).

Он смог обжаловать приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем. Это не помешало ему возглавить партию и быть избранным депутатом парламента.

В июне в законодательном органе Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против контролировавшего власть в стране олигарха и экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

После он и его приближенные, в числе которых был Шор, спешно покинули страну.

По данным МВД Молдавии, Плахотнюк, приславший в конце июля в парламент заявление о сложении депутатского мандата, находится в США, а Шор, с которого в августе сняли иммунитет и объявили в розыск, – в Израиле.

Напомним, в 2018 году на Украине руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского обвинили в государственной измене и незаконном обороте оружия.

Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Сам Вышинский отмечал, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».

7 сентября состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России. Вышинский поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку и участие в его судьбе и заявил о готовности вернуться в Киев на судебное заседание.