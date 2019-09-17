Экс-командира ОМОН осудили за вымогательство денег у бизнесмена

Вынесен приговор экс-командиру одного из батальонов ОМОН Михаилу Пыталеву за вымогательство 3 млн рублей за охрану бизнесмена, находящегося под государственной защитой.

«Суд признал виновным Пыталева по ч. 5 ст. 290 (вымогательство взятки в особо крупном размере) и 291.1 УК РФ (посредничество в передаче взятки) и назначил ему наказание в виде 7,5 года лишения свободы со штрафом в 4 млн рублей и запретом занимать должности в правоохранительных органах на шесть лет», – объявил суд, передает ТАСС.

По данным дела, Пыталев требовал деньги у бизнесмена Карена Мхитаряна, владеющего несколькими строительными компаниями.

Согласно материалам дела, Пыталев вымогал взятку у предпринимателя Карена Мхитаряна, владельца ряда строительных компаний.

В 2016 году СМИ сообщали, что криминальные авторитеты вымогали у Мхитаряна 1,2 млн долларов и сожгли его загородный дом.