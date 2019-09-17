БТР насмерть сбил двух росгвардейцев

В Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии во время учений, сообщили в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.

«Да, такое есть», – сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос об инциденте.

Подробности инцидента пока не сообщаются. По предварительной информации, учения проходили на территории населенного пункта Жерновка.