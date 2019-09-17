Глава ФАС объяснил рост цен на авиабилеты

Увеличение стоимости авиабилетов носит сезонный характер, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Мы отмечаем некоторый рост цен на авиабилеты, но он носит сезонный характер. Люди ездят в отпуска, больше самолетов летает, больше расходов на топливо. Это все понятно. В ноябре-декабре так уже не будет», – сказал Артемьев в интервью ТАСС.

Он также добавил, что проблема с ценообразованием связана с монополизацией отдельными компаниями, прежде всего «Аэрофлотом», определенных направлений.

Также глава ведомства отметил, продав 25% плюс одну акцию авиакомпании «Победа», можно привлечь деньги инвесторов, тем самым сделать на эти деньги еще одного лоукостера.

«Аэрофлот» – сильная компания, которая умеет создавать лоукостеры, а другие наши компании пока не научились это делать. Поэтому, если он сделает на эти деньги следующего лоукостера и потом будет продавать компании на рынок, как инкубатор, то он будет продавать их компаниям-конкурентам», – сказал он.

По его словам, это позитивно скажется на рыночной конкуренции. Также, по словам Артемьева, ФАС и РЖД планируют до конца 2019 года разработать методику дерегулирования цен на билеты в плацкартные вагоны.

«Мы говорим уже о дерегулировании цен в плацкарте, обсуждаем их систему динамического ценообразования. Они (РЖД) учли наши замечания. Идет нормальная конструктивная работа, скоро мы сообщим о новых инициативах, которые вместе выработали», – сказал он.

Ранее в ФАС заявили, что не наблюдают двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России.

До этого начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова сообщила, что стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, 4 сентября президент Владимир Путин обратил внимание главы «Аэрофлота» Виталия Савельева, что рост цен на авиабилеты по стране в этом году опережает инфляцию.