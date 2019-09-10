ФАС отреагировала на данные о резком росте цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, заявили в ведомстве.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата написала, что средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%.

«ФАС в своем анализе отслеживает чистый рост цен на конкретных внутрироссийских регулярных маршрутах в сопоставимых условиях. По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается», – передает ТАСС сообщение ФАС.

Там пояснили, что данные Росстата «неверно интерпретированы журналистами».

Ранее начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума сообщила, что стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, 4 сентября президент Владимир Путин обратил внимание главы «Аэрофлота» Виталия Савельева, что рост цен на авиабилеты по стране в этом году опережает инфляцию.