Путин указал главе «Аэрофлота» на слишком быстрый рост цен на авиабилеты

Президент Владимир Путин обратил внимание главы «Аэрофлота» Виталия Савельева, что рост цен на авиабилеты по стране в этом году опережает инфляцию.

Критическую ремарку на эту тему глава государства сделал перед выступлением на заседании президиума Госсовета, передает ТАСС.

«Виталий, больше инфляции – 7 процентов рост!», – обратился глава государства к гендиректору «Аэрофлота».

Ранее в среду начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума сообщила, что стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

На этой неделе представитель Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта предупредил о возможном подорожании авиабилетов к концу года на 9-10%. Однако ФАС заявила, что не видит оснований для подорожания авиабилетов и что изучит деятельность организации на предмет сговора.

По данным Росстата, годовая инфляция по итогам июля составила 4,6%. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 3,8%.