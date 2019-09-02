ФАС оценила риск подорожания авиабилетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов.

«Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там же отмечается, что ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров.

Ранее представитель Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта заявил, что авиабилеты могут подорожать на 9-10% к концу года.