Перевозчики предсказали подорожание авиабилетов

Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%, пишут СМИ.

Как сообщает газета «Известия», Шокуров рассказал также, что в 2018 году операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей, а в I квартале 2019 года авиакомпании уже потеряли 45 млрд, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV –– всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», – сказал эксперт.

Эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко заявил в свою очередь, что повышение цен будет примерно в пределах 8-10%.

Глава научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд пояснил, что объективные предпосылки рынка связаны с резким ростом стоимости авиакеросина за 2018 год и продолжающимся увеличением цен на аэропортовое обслуживание. Он добавил, что тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен может в итоге сдержать суммарный рост до 7-8% по итогам года.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, по каким причинам неизбежен рост цен на авиабилеты.

Напомним, в марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что после проверки публикаций СМИ о подорожании авиабилетов ведомство пришло к выводу, что цены на них увеличились не более чем на 5%.