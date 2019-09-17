Осталось изготовить 11 ракет «Протон-М»

До завершения производства ракет-носителей «Протон-М» осталось изготовить еще 11, сообщил гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко.

По его словам, сейчас изготавливаются четыре «Протона». Семь произведут за следующие два года, передает ТАСС.

Напомним, в Роскосмосе сообщали, что «Протон» прекратят производить в 2021 году, а от эксплуатации этой ракеты откажутся в 2025 году, заменив «Ангарой».

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