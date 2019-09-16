Захарова связала риск ядерной войны с киноиндустрией и компьютерными играми

Фильмы и компьютерные игры вместо того, чтобы показывать безысходность катастроф, связанных с оружием массового уничтожения, безответственно относятся к этому вопросу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посмотрим шире, например, на ту сферу, которая называлась «мягкой силой». Посмотрите фильмы, в которых зрителю вместо того, что бы показывать безысходность катастроф, связанных с оружием массового уничтожения, сегодня вся теле- или киноиндустрия построена на обратном – на достаточно легком и безответственном отношении к этому вопросу», – сказала она в интервью для Telegram-канала «Расстрига», который после смерти журналиста Сергея Доренко ведет Юлия Доренко.

По ее словам, зрителя приучают к тому, что «получивший ранение человек может встать, пробежать еще пару километров», выстрелить и «взять «главный приз».

«В кино «ядерные катастрофы» – дело поправимое, и мир обязательно выживет», – заявила она.

В компьютерных играх, считает Захарова, создатели «непосредственно распределяют роли между странами и народами».

«Люди с символикой одного государства должны уничтожить людей в форме и с символикой другого государства. И в этом опять же преуспевает западная индустрия. Ребенка с детства приучают к мысли, что нет ничего плохого в том, что ты победил представителя другого государства, что ты ведешь войну, что перед тобой люди в национальной форме стран. Не террористов, а именно государств. Это очень опасно», – считает Захарова.

Она сказала, что проблема ядерного оружия «многокомпонентная», и заключается не только «в обсуждении этой проблемы людьми».

«Если в послевоенные годы шла работа по защите мира, то сегодня я вижу, что ставка делается исключительно на то, что продается. А если продается – то и отлично. Для меня это такая сигнальная лампочка «опасность». Потому что дети, молодежь формируются определенным образом», – сказала Захарова.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев подверг критике иностранные компьютерные игры исторической тематики. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как компьютерные игры меняют историческую память.