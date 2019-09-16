Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Колычев умер на 91-м году жизни, сообщают СМИ.

Тело актера найдено в квартире, передает РЕН-ТВ.

Колычев получил звание народного артиста РСФСР в 1989 году, имеет почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» (1977), орден «За заслуги перед отечеством» (2008), Орден Почета (1999).

Колычев с 1950 года работал в театре, большая часть его карьеры прошла в Московском государственном театре им. Ленинского комсомола («Ленком»). Также артист работал над озвучкой фильмов и мультфильмов, таких как «Сын белой лошади» (1981), «Вероника» (1972), «Вероника возвращается» (1973) и т.д.