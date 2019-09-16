В Египте найден древний храм под жилым домом

В Египте «черные археологи» нашли под жилым домом древний храм эпохи Птолемеев.

Туристическая полиция приостановила незаконные работы копателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Йоум7».

Во время обыска дома правоохранители нашли шахту площадью 2,6 кв. метра и глубиной 9,5 метра. Внутри найдены стены и пол храма из известняка, а также помещение из известняка с рисунками, надписями и украшениями на стенах.

Полицейские опечатали жилой дом, все участники раскопок задержаны.

Осенью 2018 года ученые-археологи Института археологии РАН обнаружили древнегреческое поселение в районе Керчи, которое, предварительно, датируется IV-III вв до н. э. и относится к периоду расцвета Боспорского царства.