Доллар упал ниже 64 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 16 сентября, снизился на 0,91% – до отметки 63,77 рубля.

В последний раз курс доллара находился ниже уровня 64 рубля 1 августа 2019 года, напоминает ТАСС.

Курс евро в свою очередь опустился на 0,97% – до 70,59 рубля.

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