В Калининграде начался морской фестиваль «Водная ассамблея»

Большой морской праздник под названием «Водная ассамблея» проходит в воскресенье в Калининграде. Акватория реки Преголи – главной водной артерии города и Набережная исторического флота у Музея Мирового океана стали единой фестивальной площадкой с почти 30 «точками притяжения» для гостей праздника.

Девятнадцатый по счету фестиваль «Водная ассамблея» в этом году приурочен к юбилейным и памятным датам легендарного научно-исследовательского судна (НИС) «Витязь» – плавучего экспоната Музея Мирового океана, который поднял флаги расцвечивания, передает ТАСС.

«Витязь» в этом году отмечает сразу четыре круглые даты: 70 лет назад он отправился в первую экспедицию, 40 лет прошло, как судно завершило научную деятельность, 25 лет назад ошвартовалось у музейного причала на Набережной исторического флота в Калининграде. И, наконец, самая главная дата – 80-летие самого корабля науки», – рассказал Алексей Буданов, заместитель директора Музея Мирового океана, который выступает организатором фестиваля.

НИС «Витязь» внесло выдающийся вклад в изучение Мирового океана. Под флагом АН СССР судно совершило 65 научных рейсов, прошло около 800 тыс. миль, посетило 49 стран и 100 портов; с его борта была измерена максимальная глубина (11 022 м) в Марианской впадине и открыт новый тип животных – погонофоры. На «Витязе» сформировалась школа отечественной океанологии, в экспедициях работали ученые 50 научных институтов России и 20 других государств. Сейчас на его борту развернуты различные выставки, насчитывающие в общей сложности около 5 тыс. экспонатов.

«Витязь» пользуется особым вниманием гостей праздника. Поздравить судно и ветеранов, ходивших на нем по Мировому океану, предлагают на специальном баннере. В честь судна также организовали торжественную регату «Миля «Витязя».

Чтобы попасть на борт знаменитого корабля науки, приходится отстоять очередь. Как пояснили в пресс-службе музея, 15 сентября – последний день, когда можно подняться на борт «Витязя». Уже в понедельник его закроют для посетителей и начнут готовить к докованию и ремонту, который планируется завершить в конце декабря.

Парад исторических судов в акватории Преголи стал еще одним ярким событием «Водной ассамблеи». На нем было представлено более 20 исторических судов разных стран и народов, наглядно демонстрирующих многовековую историю строительства человечеством средств передвижения на воде.

Музейная флотилия насчитывает почти 50 судов. Это уникальные лодки, которые использовались много веков назад, а некоторые используются и сегодня как средства передвижения по воде различными народами в регионах России (в Карелии, на Чукотке, в Сибири, Подмосковье и др.), а также в Германии, Финляндии, Норвегии, Северной Америке. Примечательно, что построены лодки в абсолютном большинстве в местах их исторического использования и переданы в музейный историко-культурный центр «Корабельное воскресение». По информации Буданова, сегодня коллекция музея насчитывает более 50 таких исторических судов.

Специальным участником фестиваля и парада судов стала русская ладья «Змей Горыныч», совершающая научно-исследовательскую экспедицию «Путь Рюрика». Экспедиция, начавшаяся в мае из Тольятти и пролегающая через 18 регионов России и семь европейских стран, планирует посетить 15 крупных островов Балтики. В Калининграде ладья останется на зимовку у яхтенного причала Музея Мирового океана, а сейчас ее команда в честь «Водной ассамблеи» провела «открытый борт», разрешила подняться всем желающим на палубу судна, носовая часть которого украшена тремя головами драконов.

В программе праздника – вальс на воде в исполнении каноэ и байдарок, выступления флайбордистов, сапсерфингистов и виндсерфингистов. Гребную регату «Миля «Витязя» в этом году дополняет «Прегольская регата». Для участия в гонках на воде заявилось около 20 команд, в числе которых команды областного правительства, мэрии Калининграда, Института океанологии РАН, филиала Сбербанка, других организаций. Специально на праздник делегировали своих представителей морской музей из Польши и музей истории судоходства из Германии, которые организовали презентации своих учреждений.

Созданный 12 апреля 1990 года Музей Мирового океана – первый в России комплексный маринистический музей. Его экспозиции посвящены судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии Мирового океана, имеются также маринистическая библиотека и действующая экологическая станция. Музей является центром научных исследований и научно-методической работы в области изучения истории исследования и природы океана.

В Музее Мирового океана создана единственная в стране Набережная исторического флота, у причала которой, помимо самого крупного в мире научно-исследовательского судна-музея «Витязь», ошвартованы единственная в стране подводная лодка-музей 641-го проекта на плаву «Б-413», единственное в мире судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», имеющее музейную экспозицию, единственное в стране рыболовное судно-музей «СРТ-129», а также последний обитаемый плавучий маяк в России – «Ирбенский».