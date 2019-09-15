В курганской колонии убили осужденного за смерть девочки

В колонии на станции Старый Просвет в пригороде Кургана убит заключенный, сообщили в пресс-службе УФСИН по региону. По предварительной информации, погибший был осужден за убийство девочки.

Как сообщил Ura.ru пресс-секретарь ведомства Руслан Бурсин, заключенного обнаружили на своем спальном месте с признаками насильственной смерти в субботу. На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.

Правозащитник Александр Андрюков сообщил изданию, что 28-летний мужчина был осужден за убийство девочки в одном из районов области. По его мнению, убийство произошло из-за того, что «администрация колонии не учла негативные последствия его появления в исправительном учреждении».