В ДТП погиб один из создателей «Убойной силы»

В субботу в ДТП в Тосненском районе Ленинградской области разбился художник-постановщик сериалов «Убойная сила» и «Морские дьяволы» Валерий Боковенко, ему было 72 года, сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло около 12.05 на 124 километре трассы «Кемполово – Выра – Тосно – Шапки». Водитель за рулем Mazda вылетел на встречную полосу движения, где столкнулсяя с Honda, сообщает 78.ru.

Водитель Mazda скончался на месте, водитель Honda находится в тяжелом состоянии.