В США испугались сближения Сербии и Китая

Китай активно инвестирует в различные проекты в Сербии, увеличивая свое влияние в этой стране, что вызывает у Вашингтона тревогу, говорится в сюжете CNN.

В частности, указывается на сотрудничестве Сербии и Китай в сфере железных дорог. Этот проект, считает CNN, отдаляет Сербию от «традиционных западных союзников», передает RT.

Также рассказывается о сталелитейном заводе, который ранее принадлежал американской корпорации US Steel, но перестал приносить доход и был продан сербскому правительству за 1 доллар. Его затем выкупили китайцы и спасли городок Смедерево, в котором завод находится.

«Люди здесь действительно считают китайцев спасителями. Они хотели бы, чтобы китайцы здесь остались. Если они уйдут, для многих из нас это станет катастрофой», – приводятся слова местного жителя Волислава Миленковича.

CNN указывает, что сотрудничество не ограничивается инфраструктурными проектами.

«Китайская полиция вскоре начнёт патрулировать Сербию, учитывая рост китайского туризма. Телекоммуникационная фирма Huawei устанавливает камеры видеонаблюдения в столице страны Белграде. И, согласно планам, Huawei построит здесь сеть пятого поколения, несмотря на беспокойство США по поводу безопасности китайского технологического гиганта. Все это – тревожный знак для Америки», – говорит корреспондент телеканала Орен Либерман.

Посол США в Сербии Кайл Скотт заявил, что Сербии нужно «аккуратно относиться к тому, куда они движутся».

CNN указывает, что сербы так и не простили США и Европе натовские бомбежки 20-летней давности. Тогда же было разрушено китайское посольство, в ошибку не верят ни сербы, ни китайцы. На месте посольства китайцы строят свой крупнейший культурный центр в Европе со статуей Конфуция перед ним.

В августе президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград «ревностно оберегает» дружеские и партнерские отношения с Россией и Китаем.