В Якутии пропал вертолет

Вертолет Eurocopter добывающего предприятия с тремя людьми на борту пропал в Оймяконском улусе Якутии, к поискам привлечены вертолеты частных компаний, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«В воскресенье в ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что пилот вертолета Eurocopter, выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов, не выходит на связь», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Вертолет вылетел по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района – озеро Аяма – ручей Уточан – Усть-Нера. Он перевозил заготовленную рыбу.

«На борту находился пилот и два пассажира. Сработки аварийного маяка не происходило, при движении по маршруту, в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района, пилот перестал выходить на связь», – отмечает пресс-служба.

К поискам присоединился другой вертолет Eurocopter и вертолет Robinson, которые принадлежат частным компаниям.

Источник в администрации Оймяконского района сообщил, что пропавший вертолет принадлежит ООО «Нера-Антагачан», которое занимается добычей руды и драгметаллов.

«Известно, что вертолет вылетел с участка 13 сентября и на следующий день должен был прилететь в райцентр – поселок Усть-Нера. На борту находились пилот и двое работников артели. Силами другой артели организован поиск с воздуха», – поделился источник.