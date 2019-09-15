Самого опытного российского космонавта списали по состоянию здоровья

Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов приняла решение об исключении из отряда самого опытного из нынешних космонавтов – Федора Юрчихина, сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

По словам Кононенко, решение комиссии окончательное, передает РИА «Новости».

«Главная медицинская комиссия состоялась», – подтвердил командир отряда космонавтов.

Решение медицинской комиссии о списании должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда космонавтов, для чего потребуется сбор межведомственной комиссии.

Юрчихин 98-й космонавт России и 423-ий – мира. За плечами у него пять космических полетов – четыре на кораблях «Союз» и один на американском шаттле «Атлантис». Суммарная продолжительность полетов Юрчихина составила 672 суток 21 час. За это время он совершил девять выходов в открытый космос общей протяженностью почти 60 часов.

Всего в российском отряде космонавтов 25 человек, еще восемь человек – кандидаты.

Напомним, 3 сентября 2017 года Юрчихин вернулся с МКС. В августе 2017 года Юрчихин вместе с Сергеем Рязанским более 7,5 часов проработал в открытом космосе.

В ноябре 2018 года указом президента Владимира Путина космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» второй и четвертой степени соответственно за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, укрепление международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства.

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