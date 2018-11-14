Космонавту Рыжикову присвоили звание Героя России

Указом президента Владимира Путина наград и званий удостоены несколько космонавтов; в частности, космонавту Сергею Рыжикову присвоено звание Героя России, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Рыжикову Сергею Николаевичу», – говорится в указе.

Ему же указом присвоено звание летчик-космонавт.

Также космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» второй и четвертой степени соответственно за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, укрепление международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства.

Сергей Рыжиков совершил один космический полет с 19 октября 2016 года по 10 апреля 2017 года - он отправился на МКС на корабле «Союз МС-02» вместе с другим российским космонавтом Андреем Борисенко и астронавтом НАСА Шейном Кимброу.

Во время посадки «Союза МС-02» началось незначительное снижение давления, продолжавшееся до открытия клапана сообщения спускаемого аппарата с атмосферой, из-за механического повреждения парашютного контейнера основной системы парашютирования.

Новицкий побывал в космосе дважды, Юрчихин совершил пять полетов.

Также указом президента Путина присваивается звание Заслуженного артиста России певцу Диме Билану «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Дима Билан является российским эстрадным певцом. Он дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» – в 2006 и 2008 годах.

В 2008 году с занял первое место с песней «Believe», став первым исполнителем из России, победившим на «Евровидении».