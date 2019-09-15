В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США

Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил интернет-ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.

USNS Yuma относится к классу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead, передает РИА «Новости».

Корабли этого типа являются многоцелевыми, нестроевыми судами, предназначенными для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций. Летная палуба корабля позволяет эксплуатировать вертолет CH-53E Super Stallion.

Вооружение USNS Yuma состоит из четырех крупнокалиберных пулеметов M2.

С начала года транспорт USNS Yuma заходит в Черное море уже в третий раз.

Напомним, в начале августа сторожевой корабль ЧФ России «Сметливый» взял на контроль эсминец ВМС США «Портер» в Черном море.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД