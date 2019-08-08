«Сметливый» взял на контроль американский эсминец в Черном море

Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота контролирует эсминец ВМС США «Портер», который вошел в Черном море, сообщил Национальный центр управления обороной России.

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Черного моря эсминец с УРО-ПРО «Портер» ВМС США», – передает сообщение центра ТАСС.

Уточняется, что непосредственный контроль за действиями американского корабля осуществляет сторожевой корабль ЧФ «Сметливый».