В Крыму обнаружили висевшую на дереве бомбу времен ВОВ

Бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в Крыму. Все время снаряд висел на дереве, сообщили в МЧС.

Боеприпас был обнаружен вблизи села Бондаренково на склоне одного из оврагов. Вес бомбы составил один килограмм, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, при дополнительном обследовании территории сотрудники МЧС также нашли две авиационные бомбы.

Ранее в Москве при строительных работах нашли шесть снарядов времен Великой Отечественной войны.