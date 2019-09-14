В Мурманске открылся IX Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона, в котором принимают участие 15 театров из России, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Театры продемонстрируют зрителям спектакли для разных возрастных категорий. Театральные критики и актеры проведут мастер-классы и творческие встречи, сообщается на сайте правительства Мурманской области.

В качестве почетного гостя на открытие фестиваля пригласили главу Мурманской области Андрея Чибиса.

«Нам нужно больше таких событий, мы будем больше их организовывать. Скоро новое здание театра кукол откроется после реконструкции, оно будет уютным, красивым, одним из лучших в России. И этот фестиваль – хорошее преддверие открытия нового сезона в новом театре кукол», – подчеркнул глава региона.

Открытием стал спектакль «Чудо в перьях». Организаторы фестиваля предполагают, что театральные постановки посетят не менее 3 тыс. зрителей. В программе планируется показ спектаклей, созданных для разных возрастных категорий.

Фестиваль будет проходить с 14 по 18 сентября в помещениях областного театра кукол, Детской театральной школы, областной детско-юношеской библиотеки и филармонии.

Напомним, в соответствии с указом президента Владимира Путина, 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. В рамках него запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который начался во Владивостоке и завершится в Калининграде.