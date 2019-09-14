Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре

Больше 100 пассажиров находятся на борту судна «Метеор», севшего на мель в Октябрьском районе ХМАО, пострадали четыре человека, сообщили в управлении МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.

Судно следовало из Березово в Ханты-Мансийск, в 15 километрах от села Перегребное оно село на мель, передает РИА «Новости».

«На борту было больше 100 пассажиров. По предварительным данным, четверо пострадавших с ушибами, все от госпитализации отказались», – сообщили в управлении МВД.

В данный момент судно снято с мелководья, оно направляется в столицу региона, куда прибудет ближе к вечеру.

Между тем правительство Югры на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что «пассажирам севшего на мель «Метеора» в Октябрьском районе оказывается необходимая помощь».

При этом «двое пострадавших будут госпитализированы на вертолете в Няганскую окружную больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи», а «остальных пассажиров транспортируют на подошедшем судне «Метеор».

Также региональное правительство сообщает о трех пострадавших: «Один – тяжелой степени, два – легкой степени тяжести».

Источник в экстренных службах региона сообщил, что у «тяжелого» пострадавшего серьезный ушиб грудного отдела позвоночника, медики подозревают перелом.

Ранее севший на мель в Ростовской области сухогруз перекрыл движение судов на Дону.