Актер фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» попал в ДТП

Число пострадавших в аварии на Стандартной улице в Москве увеличилось до трех человек, среди них – актер Иван Фоминов.

В Москве в автобус съемочной группы влетел автомобиль, травмы получил 23-летний актер «Гоголь-центра» и каскадер Иван Фоминов. Также пострадал каскадер Александр Потапенко, передает РЕН ТВ.

Имя третьего пострадавшего пока неизвестно.

Авария произошла около завода, где должна была проходить съемка.

Telegram-канал Mash сообщает, что Фоминов сломал лопатку, еще два человека получили травмы средней тяжести. С места аварии их забрали медики.

Иван Фоминов сыграл роль в российском фильме «Чернобыль. Зона отчуждения», который выйдет на российской OTT-платформе Premier 19 сентября 2019 года.

Ранее в Ярославской области произошло крупное ДТП с автобусом, погибли по меньшей мере семь человек.